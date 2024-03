Borrell quer usar receitas dos ativos russos congelados para comprar armas para a Ucrânia

O chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, quer que a União Europeia use 90% das receitas de ativos russos congelados na Europa para comprar armas para a Ucrânia através do fundo do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz.

Em declarações aos jornalistas, em Bruxelas, Josep Borrell avançou que vai apresentar já na quarta-feira - véspera da cimeira dos líderes europeus - a proposta aos Estados-membros da União Europeia.

O chefe da diplomacia da EU sugere ainda que os restantes 10% sejam transferidos para o orçamento da UE para serem utilizados para aumentar a capacidade da indústria da defesa ucraniana.

O Fundo Europeu de Apoio à Paz funciona como um gigantesco sistema de reembolso, que concede aos membros da UE reembolsos pelo envio de munições para outros países.

No início deste mês, um alto comandante militar disse que as tropas ucranianas foram forçadas a deixar vários assentamentos vizinhos de Avdiivka devido à ofensiva contínua da Rússia face ao esgotamento dos seus próprios stocks de munições.

De acordo com a Reuters, cerca de 70% de todos os ativos russos imobilizados no Ocidente estão detidos na central de depósito de títulos belga Euroclear, que tem o equivalente a 190 mil milhões de euros em vários títulos e dinheiro do banco central russo.