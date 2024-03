Apenas sete países atingem meta de qualidade do ar da OMS. Portugal está perto

Apenas sete países atingem a meta internacional de qualidade de ar definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Segundo o "The Guardian", de 134 países avaliados num novo relatório, só Austrália, Estónia, Finlândia, Granada, Islândia, Maurícia e Nova Zelândia cumprem as recomendações sobre o limite de partículas poluentes no ar.

Portugal está perto de atingir o nível recomendado, sendo um dos países com o ar menos poluído (número 118 em 134). Mesmo assim, o ar do território português tem cerca de 1.4 vezes mais poluição do que o recomendado.

O relatório aponta que o ar é mais saudável do que no século passado, mas há países em que os níveis de poluição são bastante perigosos.

O país com o ar mais poluído é o Bangladesh, com níveis 14 vezes acima do recomendado. A Índia é também dos países com mais cidades poluídas.

A poluição do ar é fatal para cerca de sete milhões de pessoas por ano, mais do que a SIDA e a malária juntas.