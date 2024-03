Uber vai pagar 163 milhões a milhares de taxistas e motoristas na Austrália

A Uber vai pagar 163 milhões de euros a mais de oito mil operadores e titulares de licenças de táxis e carros de aluguer na Austrália, pelas perdas quando a multinacional entrou no país, foi anunciado esta segunda-feira.

O acordo de 271,8 milhões de dólares australianos, a quinta maior soma para resolver uma ação coletiva na história do país oceânico, foi alcançado durante um processo judicial, na sequência de uma queixa que começou em 2019 no Supremo Tribunal do estado de Victoria.