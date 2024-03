Putin vence eleições e diz que queria libertar Navalny. "Morreu, é sempre triste"

EU

18 mar, 2024 PORTUGAL 10:04

O maior defeito que um homem pode ter é ser MENTIROSO, ou se quiserem ALDRABÃO. Este indivíduo ( sanguinário), passou a vida a viver bem com este defeito e só o perderá no dia em que morrer. O resultado que ele obteve nas eleições, demonstra como não é SÓ ELE, mas TODOS os que nele votaram, COMUNISTAS, cúmplices do que está a acontecer na Ucrânia. É ladrão o que vai a horta e MAIS quem fica à porta. Com estes resultados e com o DISCURSO AGRESSIVO, não podem os COMUNISTAS PORTUGUESES dizer que a política Comunista é a SALVAÇÃO DO POVO. Veremos o PIOR que aí vem.