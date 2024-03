Líderes dos 27 da União Europeia reúnem-se em Bruxelas

Os chefes da diplomacia dos 27 da União Europeia (UE) reúnem-se em Bruxelas com uma agenda centrada novamente na Ucrânia e no Médio Oriente.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros, incluindo João Gomes Cravinho, terão uma reunião informal via videoconferência com o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, seguindo-se um ponto de situação (também por videoconferência) sobre os últimos desenvolvimentos na Ucrânia com o homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba.

A situação no Médio Oriente é outro dos assuntos da agenda de trabalhos, incluindo a evolução no terreno e em toda a região.

Neste Conselho de Negócios Estrangeiros serão ainda analisados os últimos acontecimentos na Bielorrússia, com atenções focadas na deterioração da situação dos direitos humanos e no apoio contínuo prestado pelo regime bielorrusso à guerra desencadeada pela Rússia contra a Ucrânia.