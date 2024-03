Israel "está a provocar a fome" em Gaza, acusa Borrell

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, acusa Israel de estar "a provocar a fome" na Faixa de Gaza.

As declarações foram ditas aos jornalistas à entrada de uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE), que vai contar com a participação do Secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, por videoconferência.

Borrell alerta que "o povo palestiniano está a morrer à fome" e diz que este facto "requer alguma reação".

"Não apenas expressar preocupação. Há que tomar decisões. Eu espero que o Conselho da UE discuta o assunto e veja o que pode fazer", refere.

O chefe da diplomacia europeia diz mesmo que Gaza, depois de ser "a maior prisão a céu aberto, hoje é o maior cemitério a céu aberto".

Josep Borrell esclarece que não está em cima da mesa a suspensão total do acordo de cooperação com Israel, mas uma interrupção da cooperação política com o Governo de Benjamin Netanyahu, nomeadamente do Artigo 2.º.

O artigo diz que as relações entre a União Europeia e Israel têm de "ser baseadas no respeito pelos direitos humanos e princípios democráticos, que orientam as políticas nacionais e internacionais e constituem um elemento essencial" do acordo.