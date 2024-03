Hamas apela à proteção da OMS contra "tropas sionistas" de Israel

O Hamas apelou esta segunda-feira à Organização Mundial de Saúde e à "comunidade internacional" para que protejam e documentem "os crimes que as tropas sionistas" de Israel estão a cometer contra as instalações médicas da Faixa de Gaza.

O comunicado do Hamas, que controla o enclave palestiniano, foi difundido na sequência do cerco dos soldados israelitas contra o maior hospital de Gaza, al-Shifa, no norte da cidade de Gaza, no qual um número desconhecido de pessoas foi morto.