Amazónia. Desflorestação caiu 63% nos primeiros dois meses em relação a 2023

A desflorestação da Amazónia brasileira atingiu em janeiro e fevereiro 196 quilómetros quadrados, 63% a menos do que nos mesmos meses em 2023 (523 quilómetros quadrados) informou o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazónia (Imazon), esta segunda-feira.

A organização não-governamental - que faz a medição da destruição da maior floresta tropical do planeta através de satélites - informou num comunicado mensal que no mês fevereiro deste ano, a região registou o 11.º mês consecutivo de redução da desflorestação.

O primeiro bimestre de 2024 fechou, assim, com a menor taxa de abate da floresta da Amazónia dos últimos seis anos - desde 2018 - , segundo o Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD) do Imazon.

No entanto, estes dois primeiros meses ainda apresentaram uma desflorestação acima do registado no mesmo período entre os anos de 2008 (quando o instituto implantou a sua monitorização por imagens de satélite) a 2017, com exceção apenas de 2015. Em todos os outros anos, o abate ficou abaixo dos 150 quilómetros quadrados.

"Atingir a meta de desflorestação zero prometida para 2030 é extremamente necessário para combater as mudanças climáticas", afirmou Larissa Amorim, investigadora do Imazon.

"Para isso, uma das prioridades do Governo deve ser agilizar os processos em andamento de demarcação de terras indígenas e quilombolas e de criação de unidades de conservação, pois são esses os territórios que historicamente apresentam menor desmatamento na Amazónia", acrescentou.

As estruturas de vigilância da Amazónia estão a ser retomadas pelo atual Governo liderado pelo Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e as demarcações de terras indígenas voltaram a ser aprovadas a partir de 2023, depois de terem sido abandonadas entre 2019 e 2022, durante o Governo do ex-Presidente Jair Bolsonaro.