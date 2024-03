Rússia. Mais de 61% dos eleitores já votaram nas presidenciais

A participação presencial nas eleições presidenciais russas ultrapassou os 61%, faltando pouco mais de 10 horas para o encerramento dos últimos centros de votação, declarou hoje a Comissão Eleitoral Central (CEC) da Rússia.

Às 10:15, no horário local (07:15 em Lisboa), a participação era de 61,09%, de acordo com dados publicados no portal oficial da CEC.

Estes dados não incluem o voto eletrónico à distância, referindo-se apenas aos eleitores - estimados em 112 milhões de votantes, segundo o censo - que se deslocaram às mesas de voto desde a sexta-feira, quando começou o processo eleitoral de três dias.

No primeiro dia das eleições, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, votou remotamente a partir da sua residência de campo em Novo-Ogaryovo, localizada nos arredores de Moscovo.

Putin concorre nestas eleições ao seu quinto mandato como chefe de Estado da Rússia.

O Presidente russo, que enfrenta três candidatos e tem uma intenção de voto superior a 80%, segundo sondagens oficiais, poderá alcançar a sua maior vitória eleitoral desde que chegou ao poder em 2000.

O representante do partido Novo Povo, Vladislav Davankov, e o comunista Nikolai Kharitonov têm 6% de apoio entre os entrevistados nas sondagens. O ultranacionalista russo Leonid Slutski tem cerca de 5% de apoio do eleitorado.

A eleição deverá manter Putin no poder até 2030, ano em que completará 77 anos, com a possibilidade de um mandato adicional até 2036, devido a uma alteração constitucional feita em 2020.