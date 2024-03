Rio de Janeiro bate recorde de sensação térmica: 60,1 graus Celsius

O Rio de Janeiro bateu este sábado um novo recorde de maior sensação térmica, com mais de 60º C registados na estação de Guaratiba, na zona oeste da cidade brasileira.

O registo foi feito às 10h25 locais (13h25 em Lisboa) e ultrapassou o recorde de novembro de 2023, quando a cidade carioca bateu os 59,7 graus Celsius, segundo o Alerta Rio, que começou a monitorizar a meteorologia em 2014.

Segundo o Centro de Operações Rio, os 60,1º C são a maior sensação térmica e, assim, os cinco maiores valores de sensação térmica na história do Rio Janeiro foram todos registados nos últimos três meses, desde 14 de novembro de 2023.

A onda de calor no Rio de Janeiro levou o Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil a publicar um aviso que termina ao final da tarde deste domingo, com três dias de temperaturas cinco graus acima da média.

Segundo o Alerta Rio, este sábado, todas as estações meteorológicas detectaram máximos de sensação térmica acima dos 45ºC. Para este domingo, é previsto que a temperatura máxima atinja os 41ºC, um valor superior ao registado no sábado (40,3ºC).