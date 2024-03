Putin reeleito presidente da Rússia com quase 90% dos votos, avança projeção

Vladimir Putin vence as eleições presidenciais na Rússia com 87,8% dos votos, avança uma projeção do Centro Russo de Pesquisas de Opinião (VCIOM).

O inquérito foi conhecido depois das assembleias de voto terem fechado na Rússia, pelas 18h00 (hora de Lisboa) depois de três dias de votação.

A confirmar-se a vitória por estes números será o maior triunfo numas eleições russas na era pós-soviética.

A Comissão Eleitoral russa confirma que Putin lidera a contagem dos votos.

Mais de oito milhões de eleitores russos votaram online, indica a mesma fonte oficial.

Em Portugal, as eleições ficaram marcadas por uma forte adesão na Embaixada em Lisboa, com centenas de pessoas a fazerem fila para votar. Muitos não esconderam a vontade de mudar, mas também alguma descrença no processo eleitoral.



As eleições ficaram marcadas por atos de contestação na Rússia e noutras partes do mundo, com o movimento de Alexei Navalny, o opositor russo que morreu em fevereiro, a convocarem um "Meio-dia contra Putin", um protesto contra Vladimir Putin.

Este será o quinto mandato de Vladimir Putin na presidência da Rússia, numa altura em que o país e o Ocidente estão em rota de colisão por causa da guerra na Ucrânia.

A Administração norte-americana já reagiu. "Obviamente, as eleições na Rússia não foram livres nem justas", lamenta a Casa Branca, que acusa o Presidente russo de prender adversários e de impedir candidatos de concorrerem às presidenciais.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, considera que a reeleição de Putin é uma "imitação de eleições" e que o Presidente russo vai governar para sempre.

[em atualização]