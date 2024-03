Pelo menos 74 detidos em ações de protesto contra Putin

Pelo menos 74 pessoas foram detidas este domingo em 17 cidades na Rússia, no terceiro e último dia da votação das eleições presidenciais, de acordo com várias organizações não-governamentais (ONG).

As detenções foram realizadas em 17 cidades em todo o país, incluindo Moscovo, segundo dados citados pela agência de notícias espanhola EFE, que apontam para 19 detenções na capital, Moscovo, a que se somam 29 pessoas em Kazan, a capital do Tartaristão, entre outras. O número deve crescer ao longo do dia.

Na capital, um casal foi detido por usar uma tarja com citações de George Orwell, autor do livro "1984", e noutros locais foram também feitas várias detenções no âmbito do protesto "Meio-dia contra Putin", que levou os opositores a esperarem pelas 12:00 locais para se dirigirem às mesas de voto, num protesto que decorreu também noutras cidades estrangeiras, incluindo Lisboa.

Os organizadores da campanha - apoiada pela viúva do opositor russo Alexei Navalny (que morreu na prisão em fevereiro), Yulia Navalny, e pelo bilionário Mikail Jodokovski - também apresentaram outras opções de protesto, como inutilizar o boletim de voto ou escrever vários nomes, incluindo o de Navalny.