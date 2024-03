Guerra na Ucrânia. Macron diz que é preciso estar preparado para "operações no terreno"

O Presidente francês, Emmanuel Macron, voltou a afirmar que as operações terrestres ocidentais na Ucrânia poderão ser necessárias "a dada altura", em declarações após um encontro com o chanceler alemão, Olaf Scholz, e o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk.

"Talvez a dada altura - não quero, não vou tomar a iniciativa - tenhamos de ter operações no terreno, sejam elas quais forem, para contrariar as forças russas", disse Macron em entrevista ao jornal Le Parisien.

"O nosso dever é estarmos preparados para todos os cenários", salientou.

As declarações, divulgadas este sábado, foram proferidas na sexta-feira, no regresso de Berlim, onde se encontrou com os líderes alemão e polaco.

"A força da França é que somos capazes de o fazer", acrescentou.