Segundo navio de ajuda humanitária para Gaza sairá em breve de Chipre

A organização World Central Kitchen estava esta sábado a ultimar, no Chipre, os preparativos para o segundo carregamento de ajuda humanitária, por via marítima, para a Faixa de Gaza, após a entrega de 200 toneladas de alimentos e água.

Nesta segunda viagem a partir do porto cipriota de Larnaca, a organização não-governamental (ONG) do chef espanhol José Andrés terá um navio principal, o "Jennifer", e outro de apoio que acompanhará o transporte de "centenas de toneladas de ajuda" com destino ao enclave palestiniano, segundo uma porta-voz da organização na sua conta na rede social X.

"O navio de apoio será tripulado por especialistas no manuseamento de maquinaria pesada, como uma grua móvel, para descarregar todas as caixas", disse a cooperante, que espera receber "muito em breve" autorização para partir nas próximas horas.

A ONG, dirigida pelo cozinheiro hispano-americano José Andrés, referiu ainda que estava a carregar o segundo barco com 240 toneladas de alimentos: arroz, farinha, óleo, conservas de proteínas e legumes, bem como tâmaras, alimento com que os muçulmanos quebram o jejum durante o mês sagrado do Ramadão, atualmente a decorrer.