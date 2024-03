Rússia acusa Ucrânia de "terrorismo" para perturbar eleições

Moscovo acusou este sábado a Ucrânia de realizar “atividades terroristas” durante as eleições presidenciais russas.



O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia considera que o objetivo da Ucrânia é chamar a atenção do Ocidente para conseguir mais armamento.

“É óbvio que o regime corrupto de Kiev intensificou as suas atividades terroristas relacionadas com as eleições presidenciais em curso na Rússia, a fim de demonstrar a sua atividade aos manipuladores ocidentais e para implorar por ainda mais assistência financeira e armas letais", refere a diplomacia de Moscovo, em comunicado.

Um drone ucraniano atingiu uma assembleia de voto em Zaporizhzhia, região ucraniana ocupada pela Rússia, indica Moscovo.