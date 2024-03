Fome agrava-se em Gaza, novas negociações no Qatar

Os casos de malnutrição grave aumentaram no norte da Faixa de Gaza, alerta a ONU, numa altura em está agendada uma nova ronda de negociações no Qatar.



Uma em cada três crianças com menos de dois anos sofrem de malnutrição severa, indicou este sábado a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos (UNRWA).

“A desnutrição infantil está a espalhar-se rapidamente e a atingir níveis sem precedentes em Gaza", afirmou a UNRWA numa publicação nas redes sociais. Os hospitais em Gaza relataram que algumas crianças morreram de desnutrição e desidratação.

Os esforços diplomáticos para chegar a uma trégua vão continuar no domingo. Israel vai enviar uma delegação ao Qatar para conversações sobre um plano para cessar o conflito e libertar reféns em poder do Hamas, avança a agência Reuters.

Em cima da mesa vai estar uma proposta atualizada do Hamas. As conversações terão lugar em Doha e não no Cairo, local das anteriores consultas, e incluirá funcionários egípcios e do Qatar e uma delegação da Mossad israelita, sem a participação do grupo islamita Hamas.