Ex-vice-presidente não vai apoiar Trump nas presidenciais

O antigo vice-presidente de Donald Trump, Mike Pence, anunciou esta sexta-feira que não irá apoiar aquele candidato republicano nas eleições presidenciais de novembro.

"Não vos vai surpreender, não vou apoiar Donald Trump este ano", afirmou Mike Pence numa entrevista à Fox News.

Cristão evangélico e feroz opositor do aborto, Mike Pence ajudou Donald Trump a conquistar a direita religiosa ao servir como seu companheiro de chapa durante a campanha presidencial de 2016.

Após anos de uma lealdade inabalável, mudou de opinião, na sequência do assalto ao Capitólio, que abalou a democracia americana a 06 de janeiro de 2021.

Nesse dia, na qualidade de Vice-Presidente, Mike Pence dirigia a sessão do Congresso em que os eleitos deviam certificar a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais de 2020.

Embora o seu papel fosse meramente formal, Donald Trump tinha insistido para que Pense se recusasse a validar a eleição do democrata.

O antigo governador do Indiana não cedeu, o que lhe valeu uma grande inimizade entre os apoiantes do bilionário norte-americano. Alguns deles, forçaram a entrada no Capitólio e pediram que Mike Pence fosse "enforcado".

Desde então, O antigo vice-Presidente de Trump afirmou que as palavras do Presidente tinham sido "irresponsáveis", tendo-o "colocado em perigo".

Em junho de 2023, Mike Pence concorreu contra Donald Trump nas primárias republicanas, mas teve de desistir, ainda antes das primeiras sondagens, por falta de apoios.