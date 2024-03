Boeing 737-800 perde parte da fuselagem em pleno voo nos Estados Unidos

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) investiga a perda de um painel exterior de um Boeing 737-800 da United Airlines, antes de aterrar na cidade de Medford, no estado norte-americano do Oregon, esta sexta-feira.

O voo 433 da United aterrou no aeroporto de Medford por volta das 20h45 (hora de Lisboa), transportando 139 passageiros e seis tripulantes após ter descolado de São Francisco, segundo a FAA e a companhia aérea.

A United Airlines informou que vai ser aberta uma investigação e que nenhuma emergência foi declarada, dado que não houve indicação de danos durante o voo.

Segundo a Agência Reuters, a FAA adiantou que uma inspeção aérea após a aterragem do aparelho revelou a falta do painel externo que fazia parte da fuselagem. Ainda de acordo com os registos da FAA, o avião foi construído no final de 1998.

A Boeing tem estado sob forte escrutínio, ao nível da segurança, depois do recente incidente com um Boeing 737 Max 9 da Alaska Airlines, que perdeu uma porta logo após a descolagem.

A agência norte-americana responsável pela segurança dos transportes (NTSB) concluiu que o painel que cedeu não tinha quatro parafusos instalados porque aparentemente não tinham sido substituídos na fábrica da Boeing no Estado de Washington.