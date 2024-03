Pelo menos 16 mortos num ataque de mísseis russos a Odesa

(em atualização)

Um ataque com mísseis russos atingiu infraestruturas civis na cidade portuária ucraniana de Odesa, no Mar Negro, na sexta-feira, matando pelo menos 16 pessoas e ferindo 73, no mais mortífero ataque de Moscovo nas últimas semanas, de acordo com as autoridades ucranianas.

Nas últimas semanas, a Rússia intensificou os seus ataques contra a cidade do sul, lançando drones ou mísseis quase todos os dias.

"Como resultado do ataque de mísseis russos, 14 pessoas foram mortas, incluindo residentes locais, um médico e um socorrista", disse Oleh Kiper, o governador regional, na aplicação de mensagens Telegram. O médico e o socorrista foram mortos por um segundo míssil depois de terem acorrido ao local para tratar os feridos, acrescentou Kiper.

Dez casas particulares, uma linha de gás de baixa pressão e veículos de emergência foram danificados no ataque, segundo os serviços de emergência.

Os socorristas esforçaram-se por apagar os incêndios na conduta de gás e numa casa privada com uma área total de cerca de 120 metros quadrados.

Odesa, um dos maiores portos da Ucrânia, há muito que é alvo de ataques russos, especialmente depois de Moscovo ter abandonado um acordo negociado pela ONU que permitia a passagem segura de carregamentos de cereais ucranianos através do porto.