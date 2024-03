Netanyahu rejeita proposta de tréguas e prepara operação em Rafah

O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu rejeitou, esta sexta-feira, a proposta de tréguas do Hamas. Segundo avança o Times of Israel, Netanyahu defende que as exigências do Hamas "continuam a ser absurdas": as tréguas implicariam a troca de prisioneiros palestinianos pela libertação dos reféns israelitas, retidos desde outubro de 2023.

Apesar disso, o governo israelita ainda deverá enviar delegados ao Catar para continuar os esforços de tréguas, depois que o "gabinete de guerra defina a sua posição" na matéria.

Em paralelo, o mesmo gabinete de guerra aprovou um plano de "operação para entrar em Rafah". A população civil deverá ser retirada no entretanto, adianta a agência Reuters.

O navio da organização não governamental Open Arms também já anunciou que está ao largo de Gaza, depois de 72 horas