Netanyahu rejeita proposta de tréguas e prepara operação em Rafah

O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu rejeitou, esta sexta-feira, a proposta de tréguas do Hamas. Segundo avança o jornal Times of Israel, Netanyahu considera que as exigências do Hamas "continuam a ser absurdas": as tréguas implicariam a troca de prisioneiros palestinianos pela libertação dos reféns israelitas, retidos desde outubro de 2023.

Em paralelo, o gabinete de guerra israelita, atualmente reunido, aprovou um plano para uma "operação para entrar em Rafah". A população civil deverá ser retirada no entretanto, adianta a agência Reuters.



O navio da organização não governamental Open Arms também já anunciou que está a cerca de uma milha ao largo de Gaza, depois de 72 horas de viagem desde o Chipre.

"Seremos o primeiro navio a abrir um corredor humanitário marítimo para garantir a entrada de comida e aliviar a situação extrema em que vivem milhões de pessoas. A bordo levamos 200 toneladas de farinha, arroz, lentilhas, grão de bico, atum e outros alimentos básicos que serão transformados em refeições. Jamais esqueceremos este momento. É história", é dito na rede social X (antigo Twitter) pela Open Arms. Uma equipa de cozinheiros da organização não governamental World Central Kitchen também segue a bordo.