​Faixa de Gaza. Ataques fazem dezenas de vítimas em pontos de ajuda humanitária

Pelo menos 29 palestinianos foram mortos quando esperavam por ajuda humanitária, esta quinta-feira, na Faixa de Gaza, em dois ataques das forças de Israel.

A informação é avançada pelo Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas. Israel já reagiu.



No primeiro incidente, oito pessoas foram mortas em resultado de um ataque aéreo contra um centro de distribuição de alimentos, no campo de Al-Nuseirat, na região central da Faixa de Gaza, segundo as autoridades palestinianas.

Mais tarde, 21 palestinianos morreram e mais de 150 ficaram feridos quando soldados israelitas abriram fogo contra uma multidão que esperava por entrega de alimentos, numa rotunda no norte de Gaza.

Israel já reagiu em comunicado. O Governo de Telavive negou qualquer ataque contra pontos de distribuição de ajuda humanitária e garante que os relatos do Hamas são "falsos".

Hamas apresenta nova proposta de cessar-fogo

O ataque acontece no dia em que o Hamas apresentou uma nova proposta de cessar-fogo aos mediadores do conflito com Israel.

Segundo a agência Reuters, a proposta contém uma visão abrangente de um acordo de tréguas, com o objetivo de parar a “agressão” israelita contra os palestinianos na Faixa de Gaza, fornecendo ajuda humanitária, o regresso dos deslocados de Gaza às suas casas e a retirada das forças israelitas.

O Hamas também apresentou a sua posição sobre um acordo de troca de prisioneiros e reféns, mas não deu mais detalhes.



"Exigências irrealistas". Foi assim que o gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, reagiu à nova proposta do Hamas.

[notícia atualizada às 01h00]