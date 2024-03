"Ataque hediondo", diz Zelensky. Pelo menos 20 mortos no ataque a Odesa

(em atualização)

Um ataque com mísseis russos atingiu infraestruturas civis na cidade portuária ucraniana de Odesa, no Mar Negro, na sexta-feira, matando pelo menos 20 pessoas e ferindo 75, no mais mortífero ataque de Moscovo nas últimas semanas, de acordo com as autoridades ucranianas.

Volodymyr Zelensky reagiu nas redes sociais e prometeu uma "resposta" da Ucrânia ao ataque de Moscovo. "As nossas forças de defesa certamente farão todos os esforços para garantir que os assassinos russos enfrentem uma resposta justa", disse, considerando que este foi um ataque "hediondo dos sacanas" russos.



Nas últimas semanas, a Rússia intensificou os seus ataques contra a cidade do sul, lançando drones ou mísseis quase todos os dias.