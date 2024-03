Space X. Lançamento bem sucedido, mas Starship perde o contacto ao reentrar na atmosfera

Durante a transmissão em direto do voo, os comentadores da SpaceX explicaram que o controlo da missão perdeu as comunicações com a nave espacial durante a sua reentrada na atmosfera: a aeronave estava a aproximar-se de uma aterragem planeada no Oceano Índico, cerca de uma hora após o lançamento.

O Starship da SpaceX, projetado para eventualmente enviar astronautas até à lua e mais além, quase conseguiu completar um voo de teste, nesta quinta-feira, naquela que foi a sua terceira tentativa de lançar o foguetão. As duas primeiras tentativas terminaram em explosões e, desta vez, o lançamento do Starship foi bem sucedido, mas a empresa de Elon Musk acabou por perder o contacto com o foguetão. Apesar disso, foi mais longe do que nos testes anteriores, e chegou a estar em órbita baixa, antes de ser destruído na reentrada na atmosfera.

Mesmo assim, a conclusão da maior parte da trajetória de voo de teste da Starship foi um marco importante para a nave espacial, crucial para o negócio de lançamento de satélites de Elon Musk e para o programa lunar da NASA.

Já o diretor da NASA, Bill Nelson, felicitou a SpaceX por aquilo a que chamou "um voo de teste bem sucedido", numa declaração publicada na plataforma social X.



A nave espacial com dois módulos — o Starship montado no topo do foguetão Super Heavy — descolou da base de lançamento da empresa de Elon Musk, perto da aldeia de Boca Chica, no sul do Texas, na costa do Golfo do Texas. Durante o seu voo, o Starship atingiu altitudes máximas de 145 milhas (234 km), segundo a empresa.

Os engenheiros da SpaceX esperavam melhorar os dois últimos desempenhos do Starship, que terminaram em explosões minutos após o lançamento. No entanto, a empresa tinha reconhecido antecipadamente que o seu último voo também poderia terminar com a destruição da nave espacial.