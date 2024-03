​Faixa de Gaza. Ataque em ponto de ajuda humanitária faz dezenas de vítimas

Dezenas de palestinianos morreram ou ficaram feridos, esta quinta-feira, num ataque de Israel contra um grupo de pessoas que aguardava por ajuda humanitária, na Faixa de Gaza.



A informação é avançada pelo Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas. Israel ainda não reagiu.

Pelo menos onze mortos e 100 feridos deram entrada no Hospital Al Shifa, em Gaza, adiantam as autoridades palestinianas.

O ataque aconteceu numa zona de distribuição de alimentos.

Os disparos das forças israelitas terão sido realizados a partir de um helicóptero, adianta a estação Al Jazeera.

Hamas apresenta nova proposta de cessar-fogo

O ataque acontece no dia em que o Hamas apresentou uma nova proposta de cessar-fogo aos mediadores do conflito com Israel.

Segundo a agência Reuters, a proposta contém uma visão abrangente de um acordo de tréguas, com o objetivo de parar a “agressão” israelita contra os palestinianos na Faixa de Gaza, fornecendo ajuda humanitária, o regresso dos deslocados de Gaza às suas casas e a retirada das forças israelitas.

O Hamas também apresentou a sua posição sobre um acordo de troca de prisioneiros e reféns, mas não deu mais detalhes.



"Exigências irrealistas". Foi assim que o gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, reagiu à nova proposta do Hamas.