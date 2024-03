Israel ataca instalação humanitária para matar elemento do Hamas

Israel confirma ter bombardeado um centro de distribuição de comida das Nações Unidas, na Faixa de Gaza, para matar um comandante do Hamas.



Além da morte do militante Mohammad Abu Hasna, o ataque israelita vitimou mais quatro pessoas, incluindo um funcionário da ONU, segundo fontes palestinianas citadas pela agência Reuters.

Mohammad Abu Hasna é descrito por Israel como um membro do Hamas que fornecia informações sobre as posições das tropas israelitas e também estava envolvido no controlo de ajuda humanitária para a entregar a “terroristas do Hamas”.

Anteriormente, a agência da ONU para os refugiados palestinianos (UNRWA) revelou que uma das suas instalações, em Rafah, no sul de Gaza, tinha sido atacada.

Pelo menos um funcionário da UNRWA morreu e outras 22 pessoas ficaram feridas, indica a agência das Nações Unidas.

“O ataque de hoje a um dos poucos centros de distribuição restantes da UNRWA na Faixa de Gaza ocorre num momento em que os fornecimentos de alimentos estão a acabar, a fome é generalizada e, em algumas áreas, está a transformar-se em fome”, lamenta o diretor da UNRWA, Philippe Lazzarini.