Exército de Israel lança projeto-piloto para levar ajuda ao norte de Gaza

O exército de Israel anunciou hoje o lançamento de um projeto-piloto para levar ajuda humanitária, através de camiões, diretamente ao norte da Faixa de Gaza, ameaçado pela fome.



"De acordo com as diretivas do Governo, seis camiões que transportavam ajuda humanitária do Programa Alimentar Mundial entraram no norte da Faixa de Gaza na noite passada [terça-feira] através do portão 96 da cerca de segurança", disseram as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês).

Antes de entrar na Faixa de Gaza, os camiões com ajuda humanitária foram inspecionados mais a sul, na passagem de Kerem Shalom, disse o exército, num comunicado.

"Os resultados deste projeto-piloto serão apresentados aos responsáveis governamentais", acrescentaram as IDF, numa altura em que o Governo do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, está sob pressão internacional para combater a fome na Faixa.

Sem mencionar este projeto, o PAM tinha indicado anteriormente que, pela primeira vez desde 20 de Fevereiro, uma das suas caravanas tinha chegado à cidade de Gaza, no norte do enclave, para entregar ajuda a 25 mil pessoas.

"Com a população do norte de Gaza à beira da fome, precisamos que a ajuda chegue diariamente e dos pontos de entrada diretamente para o norte de Gaza", acrescentou o PAM, na rede social X.

Também na terça-feira, os Estados Unidos e a Jordânia realizaram um novo lançamento aéreo de ajuda humanitária no norte da Faixa de Gaza.

O Comando Central dos Estados Unidos disse que a entrega conjunta incluiu "aproximadamente 2.400 quilos de alimentos, incluindo arroz, farinha, massas, alimentos enlatados".

No mesmo dia, um navio zarpou de Chipre com 200 toneladas de ajuda humanitária recolhida pela World Central Kitchen, organização fundada pelo chef José Andrés, e transportada pela organização espanhola Open Arms.

O navio deverá chegar a Gaza dentro de dois a três dias.

O norte da Faixa de Gaza está à beira de uma "catástrofe humanitária", alertou na segunda-feira o PAM, apelando a Israel para que reabra os pontos de entrada rodoviários para permitir o envio de mais ajuda.

Desde que os militantes do Hamas atacaram Israel, a 07 de outubro, as IDF têm fustigado o enclave, matando mais de 30 mil palestinianos, segundo o Ministério da Saúde daquela região.

A ONU afirma que praticamente todos os 2,3 milhões de habitantes da Faixa de Gaza estão a lutar para encontrar alimentos. Mas o acesso da ajuda humanitária à zona tem sido difícil, devido às hostilidades em curso e às dificuldades de coordenação com o exército israelita, que bloqueou as rotas e atrasou as entregas devido às inspeções.

Quatro barcos do exército dos Estados Unidos partiram na terça-feira rumo a Gaza, com toneladas de equipamento e partes de um cais de aço, levando como missão construir um porto flutuante para descarga de ajuda, num local ainda não anunciado ao longo da costa de Gaza.Exército de Israel lança projeto-piloto para levar ajuda ao norte de Gaza.