Cerca de 60 pessoas raptadas em novo ataque na Nigéria

Uma fonte da ONU, não autorizada a falar com a imprensa, confirmou à AFP que homens armados tinham atacado a aldeia na madrugada de hoje.

De acordo com o conselheiro local Abubakar Buda, entrevistado pelo canal de televisão nigeriano Channels TV, homens armados invadiram uma aldeia no distrito de Kajuru hoje de manhã e foram de "casa em casa" raptando residentes e abrindo fogo.

Homens armados raptaram dezenas de pessoas no estado nigeriano de Kaduna, alguns dias após o rapto de mais de 250 alunos de uma escola na mesma região, disseram dois representantes locais e uma fonte das Nações Unidas, citados pela agência France Presse, AFP.

Cerca de 60 pessoas foram esta quarta-feira raptadas na cidade de Buda, no estado de Kaduna, no centro da Nigéria, num contexto de aumento de incidentes deste tipo nas últimas semanas, segundo fontes locais e das Nações Unidas.

Francisco manifesta ainda preocupação com onda de (...)

"Vamos continuar a rezar para que a ajuda divina resolva esta tragédia enquanto o Governo lida com os raptores", disse à AFP um familiar de uma das crianças raptadas.

A Nigéria é assolada há anos pelo flagelo dos raptos por grupos terroristas e de criminosos, sobretudo desde que a organização Boko Haram raptou 276 raparigas em Chibok em abril de 2014.

Os bandos criminosos efetuam regularmente raptos em massa no noroeste da Nigéria. Têm como alvo escolas, aldeias e autoestradas, onde podem raptar rapidamente um grande número de pessoas para obterem um resgate.

A vaga de raptos em massa que afeta a Nigéria é um desafio para o Governo do Presidente, Bola Ahmed Tinubu, que prometeu, não só resolver o problema da insegurança, mas também combater a crise do custo de vida e atrair mais investimentos para o país mais populoso de África.

Cerca de 465 estudantes, professores e mulheres foram raptados na semana passada, incluindo mais de 280 de uma escola em Kaduna e 15 de uma escola islâmica em Sokoto.

Além disso, pelo menos 200 pessoas foram raptadas, também, na semana passada, num ataque de supostos membros do Boko Haram a um grupo de pessoas deslocadas em Borno (nordeste), um número que foi elevado para mais de 400 pela Amnistia Internacional (AI).

O nordeste da Nigéria é o epicentro das atividades do Boko Haram e da sua ramificação, o Estado Islâmico na África Ocidental (ISWA). Nos últimos meses, a insegurança alastrou a outras zonas do norte e do noroeste, alertando para uma eventual expansão destas redes terroristas e criminosas.

Neste contexto, as forças nigerianas libertaram um total de 4.488 reféns raptados por "bandidos" e outros grupos terroristas durante as suas operações em 2023, que também resultaram na morte de 6.880 elementos criminosos e na detenção de outros 6.790, de acordo com dados oficiais.