Acordo político na UE para apoiar forças ucranianas com mais cinco mil milhões de euros este ano

Os embaixadores dos Estados-membros junto da União Europeia (UE) chegaram hoje a acordo para reforçar o apoio militar à Ucrânia com cinco mil milhões de euros este ano, no âmbito do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz (MEAP). A ‘luz verde’ política foi anunciada pela presidência belga do Conselho da UE na rede social X (antigo Twitter), indicando que “os embaixadores da UE chegaram a um acordo de princípio sobre uma reforma do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, a fim de apoiar a Ucrânia com um orçamento de cinco mil milhões de euros para 2024”.

“A UE continua determinada em prestar um apoio duradouro à Ucrânia e a assegurar que o país recebe o equipamento militar de que necessita para se defender”, adianta a presidência belga.

As verbas em causa estavam bloqueadas no Conselho (ao nível dos Estados-membros) e visam, então, reforçar em 2024 o MEAP, instrumento através do qual os países da UE têm prestado assistência militar à Ucrânia, fornecendo a Kiev as munições de que as forças armadas ucranianas necessitam.

Reagindo no X ao aval político, o chefe da diplomacia da UE saudou o acordo, salientando a “clara mensagem” dada pelo bloco comunitário.

“Apoiaremos a Ucrânia com tudo o que for necessário para que possa prevalecer”, adiantou Josep Borrell.

