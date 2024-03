Pessoal de cabine do grupo aéreo Lufthansa está em greve nos próximos dois dias

Começa esta terça-feira a greve do pessoal de cabine do grupo aéreo Lufthansa, convocada pelo sindicato UFO, para os voos a partir de Frankfurt e no dia seguinte para os que partem de Munique.

"Na quinta-feira, o grupo anunciou um resultado recorde (...). O pessoal de cabine deve poder beneficiar desse sucesso e os esforços feitos durante a crise do coronavírus devem ser compensados", declarou o dirigente do sindicato UFO, Joachim Vazquez Bürger, em comunicado.

A greve, que abrange o pessoal da Lufthansa -- cujo grupo obteve um lucro de 1.673 milhões de euros em 2023, mais 112% - e da sua subsidiária CityLine, terá lugar hoje e quarta-feira entre as 04:00 e as 23:00 locais (menos uma hora em Lisboa).