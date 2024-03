Hezbollah disparou mais de 100 "rockets" contra militares israelitas

O Hezbollah anunciou que disparou "mais de 100 'rockets'" contra posições militares de Israel, em represália contra um ataque aéreo israelita que matou uma pessoa no leste do Líbano na segunda-feira.

Em comunicado, o Hezbollah, movimento libanês pró-iraniano, afirmou ter disparado "mais de uma centena de foguetes Katyoucha" contra duas bases militares no norte de Israel.

"Foi uma resposta aos ataques israelitas contra o nosso povo, as nossas aldeias e as nossas cidades, onde um cidadão [em Baalbeck] foi morto", refere o comunicado do Hezbollah.

Na segunda-feira à noite, os ataques aéreos israelitas mataram uma pessoa perto de Baalbeck, no leste do Líbano.

Tratou-se do segundo ataque israelita contra o Hezbollah desde o início dos confrontos na fronteira com o Líbano.

Em 26 de fevereiro, os ataques israelitas visaram pela primeira vez Baalbeck, a cerca de 100 quilómetros da fronteira e perto da Síria, matando dois membros do Hezbollah.

O grupo pró-iraniano afirma que só vai terminar os ataques contra Israel se houver um cessar-fogo em Gaza.

O Ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, avisou recentemente que uma eventual trégua em Gaza não afetaria o "objetivo" de Israel de afastar o Hezbollah da fronteira norte, "pela força ou pela diplomacia".