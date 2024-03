Avião de transporte militar russo despenha-se com 15 pessoas a bordo

Um avião de transporte militar russo Il-76 despenhou-se esta terça-feira com 15 pessoas a bordo, pouco depois do momento de descolagem, a nordeste de Moscovo.

O Ministério da Defesa da Rússia informou que o acidente ocorreu na região de Ivanovo, depois de um dos motores do avião ter começado a arder. Os serviços de notícias online russos reportaram que não houve sobreviventes.



Alguns vídeos que circulam nas redes sociais russas mostram um avião com um motor em chamas a cair, formando uma nuvem escura de fumo. No entanto, estes vídeos não foram verificados como sendo do acidente desta terça-feira, informa a Reuters.