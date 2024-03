"Caos a bordo". Avião perde altitude e provoca 50 feridos

Um problema técnico num avião da Latam Airlines causou esta segunda-feira 50 feridos num voo que fazia a ligação entre Sydney, na Austrália, com Auckland, na Nova Zelândia.

Segundo a BBC, os passageiros foram atirados para fora dos seus assentos devido a uma descida abrupta da altitude da aeronave em pleno voo. Doze tiveram assistência hospitalar, sendo que um deles ficou mesmo em estado grave com ferimentos na cabeça.

Um dos passageiros do Boeing 787 Dreamliner da companhia chileno-brasileira, Brian Jokat, descreveu o caos gerado a bordo, em declarações à televisão estatal britânica. “As pessoas atingiram o teto com tanta força que alguns dos painéis do telhado partiram”, afirmou enquanto outros foram atirados pelos corredores quando o avião “caiu como nunca antes”.



“Havia sangue a sair da cabeça de várias pessoas e as pessoas gritavam"

A pessoa ao seu lado, acrescentou, parecia estar “colada ao teto”. “Havia sangue a sair da cabeça de várias pessoas e as pessoas gritavam. Foi um caos”, acrescentou Jokat.

Muitos passageiros não teriam o cinto colocado na altura em que o avião perdeu altitude, o que terá contribuído para o elevado número de feridos.

A transportadora chileno-brasileira Latam Airlines disse lamentar “profundamente qualquer inconveniente e desconforto que esta situação possa ter causado aos seus passageiros”.



A companhia confirmou a existência de um incidente que "causou um forte movimento”, mas não forneceu mais informações.