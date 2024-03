Bolsonaro pede permissão a Supremo Tribunal do Brasil para visitar Israel

O advogado de Bolsonaro, Fábio Wajngarten, disse este domingo à imprensa brasileira que o político recebeu um convite do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, para visitar Israel.

A investigação está centrada no motim de 08 de janeiro de 2023, quando, uma semana após a posse de Lula da Silva, milhares de ativistas de extrema-direita invadiram e vandalizaram os edifícios do STF, do Congresso e do Palácio do Planalto, em Brasília.

Durante as investigações, a polícia encontrou provas de uma conspiração, entre as quais uma minuta de decreto que Bolsonaro discutiu com colaboradores e com os militares para impor o "estado de sítio", intervir no STF e no Tribunal Eleitoral e invalidar as eleições.