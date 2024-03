União Europeia abre corredor marítimo de ajuda humanitária entre Chipre e Gaza

A União Europeia anunciou, na sexta-feira, a abertura de um corredor marítimo para o transporte de ajuda humanitária do Chipre para Gaza. O primeiro navio deve partir já este fim de semana.

"Estamos muito perto da abertura do corredor, que deve acontecer este domingo", indicou a presidente da Comissão Europeia, citada pelo jornal britânico "The Guardian". Em declarações aos jornalistas na cidade portuária de Larnaca, no Chipre, Ursula von der Leyen disse ainda que está "muito feliz que uma operação inicial seja lançada hoje".

De acordo com a BBC, uma embarcação espanhola vai partir este fim de semana do Chipre, o país europeu mais próximo da Faixa de Gaza. Segundo as Nações Unidas, um quarto da população da região está à beira da fome, e há a crianças a morrer por não ter o que comer.

O navio "Open Arms" vai rebocar uma barcaça com 200 toneladas de comida da organização norte-americana World Central Kitchen, que terá construído um porto para receber a embarcação numa localização que ainda não foi revelada.