Senado dos EUA aprova orçamento parcial de 2024 e evita encerramento do Governo

O Senado dos Estados Unidos aprovou na sexta-feira o orçamento parcial para o ano fiscal de 2024, com uma despesa prevista de 460 mil milhões de dólares (420 mil milhões de euros).

Com 75 votos a favor e 22 contra, a câmara alta do Congresso norte-americano aprovou a proposta de lei que já tinha passado pela Câmara dos Representantes (câmara baixa) na quarta-feira, com 339 votos a favor e 85 contra.

Uma vez aprovado pelas duas câmaras do Congresso, o Presidente dos EUA, Joe Biden, tem de assinar a proposta para que o Governo possa utilizar os fundos antes que estes se esgotem.

O ano fiscal de 2024 começou em 01 de outubro de 2023, mas sem acordo entre democratas e republicanos não, o Congresso aprovou quatro extensões orçamentais para evitar um encerramento administrativo por falta de fundos.