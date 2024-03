Hamas conta 30.960 mortes em Gaza desde início da guerra

O Ministério da Saúde do Hamas anunciou este sábado que 30.960 pessoas morreram na Faixa de Gaza desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamita palestiniano.

Nas últimas 24 horas, morreram 82 pessoas, indicou o ministério em comunicado, acrescentando que 72.524 pessoas ficaram feridas desde o início da guerra, a 7 de outubro.

A guerra na Faixa de Gaza foi desencadeada a 7 de outubro do ano passado por um ataque de proporções sem precedentes realizado por combatentes do Hamas -- desde 2007 no poder naquele enclave palestiniano -, que se infiltraram no sul de Israel, fazendo 1.163 mortos, na maioria civis, segundo o mais recente balanço das autoridades israelitas.

Em retaliação, Israel declarou uma guerra para "erradicar" o Hamas.

Cerca de 250 pessoas foram sequestradas e levadas para Gaza a 7 de outubro. Segundo Israel, 130 estão ainda em cativeiro, 31 das quais terão morrido, após a libertação de mais de uma centena de reféns em troca de 240 prisioneiros palestinianos durante um cessar-fogo de uma semana em novembro.

O conflito fez também quase dois milhões de deslocados, mergulhando o enclave palestiniano sobrepovoado e pobre numa grave crise humanitária, com toda a população afetada por níveis graves de fome que já está a fazer vítimas, segundo a ONU.