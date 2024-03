Espanha. Sánchez vai propor ao parlamento que reconheça Estado palestiniano

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou hoje que irá propor ao parlamento que vote a favor do reconhecimento do Estado Palestiniano até ao final do seu mandato, em 2027.

"Durante esta legislatura irei propor ao parlamento que a Espanha reconheça o Estado Palestiniano", declarou Sanchez num evento organizado pelo Partido Socialista em Bilbau, no norte de Espanha.