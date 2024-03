Ursula von der Leyen deverá ser a escolha do Partido Popular Europeu para as eleições europeias

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, deverá ser, esta quinta-feira, escolhida como cabeça de lista do Partido Popular Europeu para as eleições europeias de junho, o ponto alto do congresso do grupo político que termina em Bucareste.

Na reunião magna do Partido Popular Europeu (PPE), que arrancou na quarta-feira na capital romena, Ursula von der Leyen deverá ter o seu nome confirmado pela bancada europeia de centro-direita, duas semanas após ter anunciado a sua candidatura a 'Spitzenkandidat' (cabeça de lista), visando uma recandidatura à frente da Comissão Europeia por mais cinco anos.

A previsível oficialização da nomeação de Von der Leyen como 'Spitzenkandidat' do PPE acontece no mesmo dia em que o líder do PSD, Luís Montenegro, se dirige ao congresso, na parte da manhã.

Montenegro participa através de vídeo, uma vez que está em campanha eleitoral para as eleições legislativas portuguesas do próximo domingo.

Ursula von der Leyen não foi 'Spitzenkandidat' do PPE em 2019, mas desta vez concorreu e foi apoiada pelo seu partido alemão, a União Democrata-Cristã (CDU), contando depois com o apoio dos partidos homólogos polaco e grego.

Enquanto primeira mulher na presidência da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen foi aprovada pelo Parlamento Europeu, em julho de 2019 para começar o mandato em novembro desse ano, com 383 votos a favor, 327 contra e 22 abstenções, numa decisão que é tomada por maioria absoluta.