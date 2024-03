Kate Middleton a receber "os melhores cuidados do mundo" apesar de especulação mediática

O estado de saúde de Kate Middleton tem sido alvo de constante especulação, desde que a princesa de Gales se afastou do olhar público, por ter sido submetida a uma intervenção cirúrgica abdominal e tem estado fora do olhar público.

Esta quarta-feira, soube-se que Kate Middleton já não ia estar na parada do Rei. O Exército Britânico removeu a publicação que tinha no seu site de que a Princesa de Gales apareceria no "Trooping the Colour", a parada de aniversário do Rei Carlos III, em junho.

Nas redes sociais, tem havido muita especulação relativamente ao estado de saúde e ao paradeiro de Kate, incluindo teorias de conspiração - desde as que afirmam que a princesa se retirou para filmar um reality show, aos que alegam que estará morta. Esta terça-feira, no entanto, surgiu uma foto pouco nítida da princesa de Gales, no interior de um carro, pondo fim a algumas das teorias.



Agora, um porta-voz do Palácio de Buckingham vem dizer à revista "People" que o príncipe William "tem o foco no seu trabalho e não nas redes sociais". Já o tio de Kate Middleton, Gary Goldsmith disse, em entrevista, que a princesa de Gales "está bem e a receber os melhores cuidados do mundo".