Joe Biden faz discurso do Estado da União esta quinta-feira à noite

O Presidente norte-americano, Joe Biden, faz o discurso do Estado da União e deverá aproveitar o momento para contrastar a sua visão, do país e do mundo, da dos republicanos e do seu provável adversário nas presidenciais, Donald Trump.

O discurso de quinta-feira, que deve começar pelas 23h00 da hora de Portugal continental, é proferido em plena época das eleições primárias democratas e republicanas com vista à nomeação do candidato presidencial às eleições de novembro, apenas dois dias depois da chamada "Super Terça-feira" que envolveu votações em 15 estados.

Para Biden, candidato à reeleição, o discurso do Estado da União servirá para ensaiar um repto aos eleitores, desafiando-os a fazerem um balanço do seu mandato presidencial e tomarem partido, entre a sua visão do país e do mundo e a dos conservadores republicanos, de acordo com previsões divulgadas nas últimas horas pelos 'media' norte-americanos, a partir de excertos do discurso que foram disponibilizados pela Casa Branca.

Por exemplo, e segundo os excertos divulgados, Biden aproveitará para perguntar de que lado estão os norte-americanos no conflito na Ucrânia, ou na luta pela preservação do direito ao acesso ao aborto, ou na diminuição dos custos do acesso à saúde,

No rescaldo da "Super Terça-Feira", Biden parece ter recuperado nas últimas semanas alguma da sua popularidade e aparece nas sondagens ligeiramente à frente do seu provável rival republicano.