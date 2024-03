Nikki Haley abandona corrida presidencial

Nikki Haley anunciou que vai suspender a campanha para a nomeação presidencial republicana depois de Donald Trump ter vencido na "Super Terça-feira". Haley fez o anúncio durante um discurso em Charleston, Carolina do Sul.

"Estou muito grata pelo apoio que recebemos de todo o nosso grande país, mas chegou a altura de suspender a minha campanha", disse, acrescentando ainda que não deixará de usar "a voz para defender as coisas em que acredito" e relembrou que "a decisão de se candidatar à presidência foi tomada "com base no meu amor pelo nosso país".

"O nosso mundo está a arder por causa do recuo da América. Apoiar os nossos aliados na Ucrânia, em Israel e em Taiwan é um imperativo moral. Mas é também mais do que isso. Se continuarmos a recuar, haverá mais guerra, não menos".

Nikki Haley afirmou que também que caberá a Donald Trump ganhar os votos dos membros do Partido Republicano e de outros partidos, acrescentando que espera que ele o faça. "No seu melhor, a política consiste em trazer as pessoas para a nossa causa, e não em afastá-las", disse.

Na “Super Terça-Feira”, a antiga embaixadora dos Estados Unidos na ONU venceu apenas o menos populoso de 15 estados chamados às urnas: com 95% dos votos contados, Haley conseguiu 49,9% contra 45,9% de Trump em Vermont. Assim, neste momento, as contas de delegados do Partido Republicano estão em 995 para Donald Trump e apenas 89 para Nikki Haley, quando são necessários 1.215 para conseguir a nomeação para a corrida à Casa Branca.

Haley foi a última resistente nas primárias do Partido Republicano, mas esteve sempre longe de Trump nas votações, mesmo quando este esteve impedido de concorrer. Agora, deixa Trump - que está a enfrentar várias acusações criminais - com o caminho "livre" para reivindicar a nomeação republicana para uma terceira eleição consecutiva.

Nikki Haley foi governadora da Carolina do Sul de 2012 a 2017, antes de se demitir após a surpreendente vitória de Trump nas eleições presidenciais de 2016, para ser nomeada embaixadora dos EUA na ONU, cargo do qual se demitiu em 2018.

