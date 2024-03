Kiev diz ter abatido 38 drones lançados pela Rússia durante a noite

As defesas aéreas ucranianas abateram durante a noite 38 dos 42 drones Shahed utilizados pela Rússia contra o território da Ucrânia em diferentes zonas do centro, sul, oeste e nordeste do país, disse a Força Aérea de Kiev.

Os aparelhos militares não tripulados foram lançados de quatro áreas diferentes da península ucraniana ocupada da Crimeia e do sudoeste da Rússia.