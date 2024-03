Governo norte-americano pondera proibir cigarros com mentol

O governo do Presidente Joe Biden está a ponderar uma proibição federal dos cigarros com mentol, que têm um consumo muito elevado entre afro-americanos e hispânicos e preocupam as organizações médicas.

Desde há anos que a agência reguladora da alimentação e medicamentos (FDA, na sigla em Inglês) estuda a proibição da produção e venda de cigarros com mentol.