Donald Trump reuniu com Elon Musk para tentar receber apoio financeiro

Donald Trump encontrou-se com o multimilionário Elon Musk no fim de semana, para tentar conseguir obter mais apoio financeiro à sua campanha.

Segundo o "The New York Times", o encontro terá ocorrido no domingo e envolveu outros grandes doadores do Partido Republicano.

O presidente executivo da Tesla, da SpaceX e o dono do antigo Twitter, que entretanto denominou de X, é um dos homens mais ricos do mundo e um defensor vocal das ideias da Direita radical norte-americana. Segundo a Forbes, o empresário tem uma riqueza pessoal que ronda os 200 mil milhões de dólares.

Donald Trump, que se gabou de não precisar de doadores quando foi candidato às Presidenciais de 2016, tem agora exigências financeiras elevadas, devido aos múltiplos casos legais em que é arguido e às multas e indemnizações que já foi obrigado a pagar.

Elon Musk já disse publicamente que não vai apoiar uma reeleição de Joe Biden, depois de ter votado no atual chefe de Estado norte-americano em 2020. No X, já promoveu Ron DeSantis e admitiu apreço por Vivek Ramaswamy, dois dos candidatos às primárias do Partido Republicano que foram, entretanto, derrotados por Trump.