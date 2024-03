Biden e Trump ganham primárias na Virgínia e na Carolina do Norte

O Presidente dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden, e o ex-Presidente republicano Donald Trump venceram as primárias na Virgínia e na Carolina do Norte, segundo as primeiras projeções de meios de comunicação norte-americanos.

De acordo com a NBC e a Fox, Biden foi proclamado vencedor das primárias do Partido Democrata na Virgínia e em Vermont, onde as urnas fecharam às 19h00 de terça-feira (meia-noite em Lisboa), e também na Carolina do Norte, onde as urnas fecharam meia hora mais tarde.

A vitória de Biden estava praticamente assegurada, uma vez que não tinha adversários de peso. Ao seu lado na votação estavam os nomes de Dean Phillips, um congressista de Minnesota, e Marianne Williamson, uma autora de autoajuda que concorreu sem êxito nas primárias de 2020.

Entretanto, nas primárias do Partido Republicano, Trump (2017-2021) venceu na Virgínia, com 64,9% dos votos contra 33,2% da ex-embaixadora dos EUA na ONU e ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley, com 37% dos votos.

Na Carolina do Norte, a Fox e a NBC proclamaram Trump vencedor com 68,5% dos votos contra 28,1% de Haley, estando contados 2% dos votos.