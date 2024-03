Agência Espanhola de Proteção de Dados suspende leitura da íris da WorldCoin

A Agência Espanhola de Proteção de Dados decidiu esta quarta-feira suspender as atividades de escaneamento da íris oferecidas pela WorldCoin , por considerar que estão em causa "elevados riscos para os direitos das pessoas".

Em comunicado, a entidade revelou ter determinado a cessação da "recolha e tratamento de dados pessoais em Espanha do projeto WorldCoin" e o congelamento de toda a informação biométrica previamente reunida.

A agência, que é equivalente no país vizinho à Comissão Nacional de Proteção de Dados, reconheceu tratar-se de uma medida baseada em "circunstâncias excecionais", mas sublinha a "natureza sensível" do tratamento de dados biométricos, de que "resulta necessário e proporcionado adotar medidas cautelares que assegurem o fim imediato do tratamento desses dados pessoais, prevenir a sua possível cedência a terceiros e salvaguardar o direito fundamental à proteção de dados pessoais".

A WorldCoin é um serviço da Tools for Humanity, uma empresa co-fundada por Sam Altman, o empreendedor por detrás do Chat GPT. O objetivo é criar um passaporte digital global associado a serviços financeiros.

Em Portugal, a WorldCoin iniciou atividade nas últimas semanas, montando bancas em diversos pontos do país . A empresa oferece um pagamento de cripto moedas em troca de uma cópia digital da íris.

A decisão desta quarta-feira das autoridades espanholas vem aumentar as dúvidas sobre a validade das garantias prestadas pela empresa relativamente ao tratamento adequado dos dados recolhidos durante o processo.

A Renascença tentou contactar a Comissão Nacional de Proteção de Dados para a obtenção de esclarecimentos, mas até ao momento não obteve resposta.