Republicano pró-Trump desafia lusodescendente David Valadão na Califórnia

A "Super Terça-Feira" deverá trazer poucas surpresas nas eleições primárias do Partido Republicano na Califórnia, com nova vitória para Donald Trump, mas o lugar do lusodescendente David Valadão no Congresso é ameaçado por um candidato da linha do ex-presidente.

A corrida no vale central que envolve o republicano lusodescendente Valadão, atual congressista pelo 22º distrito da Câmara dos Representantes, é desafiado por Chris Mathys, um republicano pró-Trump que pretende tirar-lhe a nomeação pelo partido para as eleições gerais.