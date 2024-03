Mulher barricada em hospital na Alemanha foi detida

A mulher de 65 anos que se barricou num hospital na cidade de Aachen, na Alemanha, depois de fazer explodir pirotecnia, foi detida pelas autoridades. O hospital de Luisen tinha sido evacuado ao fim da tarde de segunda-feira após uma "situação de ameaça".

De acordo com a televisão pública WDR, a polícia dominou a mulher por volta das 23 horas locais, dando a operação por terminada pouco depois. Antes, um robot levou a cabo uma busca por reféns e explosivos no hospital, mas não encontrou nada.

A mulher ficou ferida durante a operação, sendo transportada para outro hospital para ser tratada. Os motivos que a levaram a barricar-se no hospital continuam por esclarecer.

A polícia conseguiu identificar a cidadã mas, de acordo com a WRD, a mulher não é nem paciente do hospital, nem funcionária.

Segundo as autoridades alemãs, a mulher terá dado entrada no hospital durante a tarde. Pouco tempo depois, os funcionários repararam em fumo a sair da sala de cirurgia, após a mulher disparar material pirotécnico. De seguida, barricou-se num quarto, possivelmente com reféns. Todos os outros quartos foram evacuados.