EUA/Eleições: Quinze estados vão a votos na "Super Terça-feira"

Quinze estados e um território norte-americano (Samoa Americana) vão a votos na chamada "Super Terça-feira", uma particularidade das eleições primárias nos Estados Unidos criada na década de 1980.

Chama-se "Super Terça-feira" ("Super Tuesday", em inglês) devido ao grande número de estados que realiza eleições nesse dia e, consequentemente, ao elevado número de delegados -- os responsáveis pela nomeação oficial do candidato presidencial democrata e republicano durante as convenções nacionais dos partidos -- que está em jogo.

Alabama, Alasca (só Partido Republicano), Arkansas, Califórnia, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina do Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont e Virgínia são os estados envolvidos no escrutínio.

Só nas primárias de hoje vão ser atribuídos mais de um terço do total de delegados disponíveis nas primárias presidenciais republicanas e democratas. Do lado republicano, serão 854 delegados, enquanto no campo democrata estão em jogo 1.420 delegados.

Esta "Super Terça-feira" acontece um dia depois do Supremo Tribunal dos Estados Unidos (de maioria conservadora) ter autorizado Donald Trump a participar nas eleições primárias, rejeitando assim as tentativas de alguns estados de responsabilizar o ex-presidente republicano pela invasão do Capitólio, ocorrida em janeiro de 2021.

Este é o dia que mais se aproxima de uma eleição à escala nacional e é encarado como crucial para definir o destino dos aspirantes à candidatura presidencial republicana e democrata e confirmar os favoritos, neste caso Donald Trump (republicanos) e Joe Biden (democratas).